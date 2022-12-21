Зеленский вручил Байдену медаль от командира ВСУ, руководящего батареей HIMARS

В Белом доме Владимир Зеленский лично передал Джо Байдену письмо и медаль от украинского солдата.

Вечером среды в Овальном кабинете Белого дома прошла встреча между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе которого последний вручил американскому президенту медаль и письмо от украинского солдата Павла, которой руководит батареей реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Киеву из Вашингтона.

По словам Зеленского, медаль и письмо он получил от бойца ВСУ во время вчерашней поездки во фронтовой города Бахмут (Артемовск). Владимир Зеленский утверждает, что украинский военный попросил вручить их Байдену.