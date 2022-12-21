Байден: Россия использует зиму как оружие в ходе спецоперации на Украине
Байден заявил Зеленскому о том, что войска России используют зимние морозы в качестве оружия.
Прилетевший в Вашингтон Владимир Зеленский встретился с Джозефом Байденом в Белом доме, где вручил президенту Соединённых Штатов письмо от украинского военного, руководящего взводом РСЗО в районе Бахмута. Во время беседы Байден публично заявил, что Министерство обороны России использует зиму как оружие, нанося удары по украинский энергетической инфраструктуре.
Накануне пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщила, что в результате интенсификации российских ракетных ударов с 10 октября и по настоящий момент из строя выведено свыше 50 процентов энергетических объектов Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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