Байден: Россия использует зиму как оружие в ходе спецоперации на Украине

Байден заявил Зеленскому о том, что войска России используют зимние морозы в качестве оружия.

Прилетевший в Вашингтон Владимир Зеленский встретился с Джозефом Байденом в Белом доме, где вручил президенту Соединённых Штатов письмо от украинского военного, руководящего взводом РСЗО в районе Бахмута. Во время беседы Байден публично заявил, что Министерство обороны России использует зиму как оружие, нанося удары по украинский энергетической инфраструктуре.

Накануне пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщила, что в результате интенсификации российских ракетных ударов с 10 октября и по настоящий момент из строя выведено свыше 50 процентов энергетических объектов Украины.