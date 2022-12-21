Марочко: солдаты ВСУ вошли не территорию ЛНР после успешного контрудара
Сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что украинские военные смогли войти на территорию ЛНР в ходе боевых действий в регионе.
В среду офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что несмотря на освобождение всех территорий республики солдаты вооружённых сил Украины смогли нанести контрудар, оказавшийся успешным. По данным Марочко, в результате контрнаступательной операции бойцы ВСУ вошли в ЛНР, заняв некоторые позиции.
Андрей Марочко утверждает, что в текущий момент украинские военные, находящииеся в Луганской Народной республике, способны более эффективно обстреливать города региона с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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