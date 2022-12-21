Сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что украинские военные смогли войти на территорию ЛНР в ходе боевых действий в регионе.

В среду офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что несмотря на освобождение всех территорий республики солдаты вооружённых сил Украины смогли нанести контрудар, оказавшийся успешным. По данным Марочко, в результате контрнаступательной операции бойцы ВСУ вошли в ЛНР, заняв некоторые позиции.

Андрей Марочко утверждает, что в текущий момент украинские военные, находящииеся в Луганской Народной республике, способны более эффективно обстреливать города региона с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.