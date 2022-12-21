The Independent: Зеленский передал Байдену награду от украинского солдата

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Джо Байденом вручил ему награду от украинского солдата.

Зеленский пояснил, что изначально награду получил боец ВСУ, капитан батареи HIMARS. Однако он пожелал, чтобы награда была передана президенту США.

Байден назвал такой жест «незаслуженным, но ценным». Он подчеркнул, что США поддерживают как народ Украины, так и ее лидера.

После встречи с американским президентом Владимир Зеленский планирует выступить в Конгрессе США.