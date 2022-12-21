Зеленский назвал свой визит в США доказательством стабильности в Украине

Владимир Зеленский прокомментировал свою поездку в США, где он встретился с Джо Байденом для переговоров в Белом доме.

Во время пресс-конференции в Белом доме Владимир Зеленский публично заявил, что факт его нахождения на территории Соединённых Штатов говорит о подконтрольной Киеву ситуации в Украине. По словам Зеленского, он планировал побывать в Вашингтоне ранее, однако прежде в зоне боевых действий была нестабильная обстановка, которая не способствовала отъезду президента из страны.

После публичного разговора с Байденом Владимир Зеленский и американский президент уединились для приватных переговоров, где обсудят двухстороннее сотрудничество.