Зеленский назвал свой визит в США доказательством стабильности в Украине
Владимир Зеленский прокомментировал свою поездку в США, где он встретился с Джо Байденом для переговоров в Белом доме.
Во время пресс-конференции в Белом доме Владимир Зеленский публично заявил, что факт его нахождения на территории Соединённых Штатов говорит о подконтрольной Киеву ситуации в Украине. По словам Зеленского, он планировал побывать в Вашингтоне ранее, однако прежде в зоне боевых действий была нестабильная обстановка, которая не способствовала отъезду президента из страны.
После публичного разговора с Байденом Владимир Зеленский и американский президент уединились для приватных переговоров, где обсудят двухстороннее сотрудничество.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Храмова Оксана
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о самых безопасных видах фастфуда
Продукты индустрии быстрого питания в целом нельзя назвать полезными, и в идеале от них вообще лучше отказаться. Но если никак не получается, то следует выбирать те, которые врачи считают наиболее безвредными.Подробнее...
-