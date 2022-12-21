Байден заявил, что не заслуживает полученной от Зеленского медали

21 декабря Владимир Зеленский передал Джо Байдену награду от украинского солдата, который является бойцом артиллерийской батареи в Артемовске.

Во время открытой части переговоров в Белом доме прибывший в Вашингтон Владимир Зеленский вручил Джо Байдену письмо от бойца ВСУ, который сражается с армией в России в Артемовске, руководя взводом РСЗО HIMARS. Также Зеленский вручил Байдену медаль, переданную тем же украинским солдатом.

Джо Байден заявил, что считает незаслуженным вручение ему подобных наград, однако назвал данную медаль очень ценной, пообещав и далее оказывать Украине военную помощь.