Конгрессмен США Госар: « У США 99 проблем, но Украина – не одна из них»

Член Конгресса США, республиканец Пол Госар прокомментировал предоставление Украине очередного пакета американской помощи.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах немало своих проблем, и Украины в их число не входит.

Госар отметил, что еще ни один избиратель во время поездок по стране не сказал ему, что помощь Украине должна быть главным приоритетом для США.

Конгрессмен указал на необходимость решать внутренние проблемы страны, например, связанные с инфляцией, коррупцией и нелегальными мигрантами.