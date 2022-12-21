Депутат Госдумы Милонов объяснил, почему Байден не едет на Украину

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал статью в издании Politico, в которой сказано, что Байден не хочет ехать на Украину из соображений безопсности.

Милонов считает, что на самом деле президент США опасается, что подобный визит вызовет неодобрение у американцев.

Депутат отметил, что в нынешней ситуации посещение Украины не стало бы элементом пиара для Байдена.

Он также подчеркнул, что американцы просто пользуются украинцами в своих целях, и это их единственное реальное намерение.