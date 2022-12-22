Германия заявила, что у нее нет систем ПРО Patriot для поставок на Украину

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не возражает против поставок на Украину систем противоракетной обороны Patriot.

При этом он уточнил, что у ФРГ в настоящее время нет доступных систем такого рода для передачи Украине.

Хеберштайт напомнил, что Германия согласилась на размещение трех систем ПРО Patriot в восточной Польше для обеспечения безопасности союзника по НАТО.

По его словам, проблема заключается не в нежелании Германии передавать системы ПРО Украине, а в отсутствии свободных вооружений.