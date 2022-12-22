Германия заявила, что у нее нет систем ПРО Patriot для поставок на Украину
2022-12-22 00:31
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не возражает против поставок на Украину систем противоракетной обороны Patriot.
При этом он уточнил, что у ФРГ в настоящее время нет доступных систем такого рода для передачи Украине.
Хеберштайт напомнил, что Германия согласилась на размещение трех систем ПРО Patriot в восточной Польше для обеспечения безопасности союзника по НАТО.
По его словам, проблема заключается не в нежелании Германии передавать системы ПРО Украине, а в отсутствии свободных вооружений.
Опубликовано: Светлана Репина