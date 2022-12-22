Шойгу: в 2023 году в России построят три новых военных ремонтных завода

Глава Минобороны России генерал Сергей Шойгу заявил, что в следующем году в стране построят три новых военных ремонтных завода.

Он пояснил, что в 2008-2012 годах в этой сфере произошел переход на аутсорсинг. В результате войсковые ремонтные органы были практически уничтожены.

Шойгу уточнил, что это негативно повлияло на исправность техники и вооружений, поэтому в 2012 году началось воссоздание таких органов.

Он отметил, что в ходе спецоперации на Украине стало очевидно, что в войсках необходимо наращивать ремонтно-восстановительные органы.