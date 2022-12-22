Премьер Венгрии Орбан отказался приезжать на Украину в 2023 году
2022-12-22 00:54
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2023 году не собирается посещать Украину.
Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, то такая поездка не входит в его программу на предстоящий год.
Летом нынешнего года в телефонном разговоре украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку и пригласил в Киев.
До этого Зеленский неоднократно обвинял Орбана в противостоянии всей Европе, в том числе из-за тог, что Венгрия не поддержала санкции ЕС против России.
Опубликовано: Светлана Репина