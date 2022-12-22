Украинские войска нанесли удар по ресторану "Шеш-Беш", что привело к человеческим жертвам.

Новостное агентства "Baza" уведомляет, что ночью 22 декабря армия Украины нанесла ракетный удар по ресторанному комплексу "Шеш-Беш" в Донецке, что спровоцировало гибель двух людей включая охранника лидера донецкого правительства Виталия Хоценко, которым сам был ранен и нуждается в помощи медиков.

Примечательно, что в момент обстрела в "Шеф-Беф" находился бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, отмечавший там день рождения.