Джо Байден утверждает, что украинские войска одержали стратегически важные победы в зоне боевых действий.

В ходе выступления Джо Байдена на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским публично заявил, что войска Украины одержали победу над российскими войсками в Херсонской, Киевской и Харьковской областях. При этом Байден уверен, что правительство России было удивлено украинским успехам на фронте.

Известно, что отвод армии России с Киевского и Черниговского направления состоялся в рамках жеста доброй воли, инициированного Министерством обороны РФ. Позднее российские военные произвели перегруппировку на Харьковском и Херсонском направлении.