Байден: Зеленский подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Россией

Джо Байден утверждает, что Владимир Зеленский заявил ему о готовности начать прямые переговоры между администрациями Москвы и Киева.

22 декабря Владимир Зеленский и Джозеф Байден начали пресс-конференцию в Белом доме, где американский президент публично заявил, что правительство Украины в лице Зеленского готово к прямым переговорам с Россией с целью установления мира в регионе. Зеленский не стал отвечать на высказывания Байдена, однако кивнул, тем самым подтвердив истинного слов президента США.

Примечательно, что днём ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможности переговорного процесса между Киевом и Москвой в случае, если от Украины поступят конструктивные предложения.