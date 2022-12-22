Байден: Зеленский открыт к диалогу с Россией для достижения мира

Во время совместной конференции с Владимиром Зеленский президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер открыт к диалогу с Россией для достижения мира.

Он сказал, что Зеленский четко дал ему это понять во время переговоров. Однако речь идет о справедливом мире.

Байден отметил, что российский президент Владимир Путин не собирается прекращать конфликт.

По его словам, США дадут гарантии, что украинский народ получит все необходимые средства для защиты своей страны.