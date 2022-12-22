Байден: Зеленский открыт к диалогу с Россией для достижения мира
2022-12-22 01:33
Во время совместной конференции с Владимиром Зеленский президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер открыт к диалогу с Россией для достижения мира.
Он сказал, что Зеленский четко дал ему это понять во время переговоров. Однако речь идет о справедливом мире.
Байден отметил, что российский президент Владимир Путин не собирается прекращать конфликт.
По его словам, США дадут гарантии, что украинский народ получит все необходимые средства для защиты своей страны.
Опубликовано: Светлана Репина