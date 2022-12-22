На севере Германии произошла утечка нефти, остановлено судоходство

Немецкие оперативные службы сообщают, что движение судов по Кильскому каналу через территорию ФРГ приостановлено из-за утечки нефти.

Утечка произошла в портовом городе Брунсбюттель, ее причины пока неизвестны. Сообщается, что угроза для населения отсутствует.

Ранее было зафиксировано нарушение в работе нефтепровода. Для проведения ремонтных работ перекачка нефти была остановлена.

На данный момент нефтяное пятно растянулось примерно на 6 км.