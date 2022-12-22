На севере Германии произошла утечка нефти, остановлено судоходство
2022-12-22 01:38
Немецкие оперативные службы сообщают, что движение судов по Кильскому каналу через территорию ФРГ приостановлено из-за утечки нефти.
Утечка произошла в портовом городе Брунсбюттель, ее причины пока неизвестны. Сообщается, что угроза для населения отсутствует.
Ранее было зафиксировано нарушение в работе нефтепровода. Для проведения ремонтных работ перекачка нефти была остановлена.
На данный момент нефтяное пятно растянулось примерно на 6 км.
Опубликовано: Светлана Репина