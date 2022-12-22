Зеленский рассказал Байдену, как он видит окончание конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне заявил, что в спецоперации против его страны не может быть справедливого мира.

По его словам, единственное условие окончания конфликта – отсутствие каких-либо компромиссов с украинской стороны.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о территориальной целостности, суверенитете Украины, а также компенсации всех убытков, нанесенных Россией.

Владимир Зеленский сейчас находится в Вашингтоне и планирует выступить на совместном заседании двух палат американского Конгресса.