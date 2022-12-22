Зеленский передал Байдену медаль от командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ

Президент Украины вручил главе Белого дома награду, который для него передал украинский командир батареи HIMARS.

Украинский лидер Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену медаль от командира батареи реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в своем аккаунте в Twitter Стив Холланд.

"Незаслуженно мне вручена эта награда, но для меня она ценна", - ответил Байден на подарок от украинского офицера.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский уточнил, что передал Байдену Крест боевых заслуг, который вручается военнослужащим украинской армии за храбрость и отвагу.