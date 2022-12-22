В Конгрессе США Зеленский рассказал о стойкости и несокрушимости Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на все трудности, Украина держит позиции и никогда не сдастся.

Несмотря на все трудности, выпавшие испытания и мрачные прогнозы, Украина продолжает держать свои позиции и никогда не сдастся, заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США.

"Украина жива и невредима. Она продолжает бороться за свою независимость и свободу", - сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский выразил признательность США за поддержку, отметив, что Украина крайне нуждается в поставках оружия и боеприпасов.

Президент Украины подчеркнул, что не просит воевать американских солдат, потому что украины "прекрасно сражаются сами на американских танках и самолетах.