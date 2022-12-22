Собчак рассказала из-за чего постоянно скандалит со своим мужем Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак призналась, что у нее постоянно возникают разногласия с ее законным супругом Константином Богомоловым по одному вопросу.

Недавний выпуск своего Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" Ксения Анатольевна посвятила экскурсии по своему дому мечты, на строительство которого ушло 6 лет.

Ксения с любовью рассказывает практически о каждой вещи, предмете интерьера в своем шикарном жилье на Рублевке.

Когда речь заходит о коврах, которые ведущая постелила в туалете, ее коллега спрашивает: "А не мещанство ли это?".

Знаменитость тут же взрывается, говоря о том, что она постоянно ссорится по этому поводу со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым, который любит голые полы.