Чеботина не общается со своей бывшей подругой Клавой Кокой

Люся Чеботина поссорилась с подругой и коллегой Клавой Кокой, с которой теперь не общается. Что не поделили девушки?

Причиной ссоры между бывшими подругами и коллегами по сцене Люси Чеботиной и Клавы Коки стали неудачные шутки последней.

Чеботина рассказала о причине конфликта с Кокой. Певица услышала о себе в интервью от Клавы, что она не умеет общаться с представительницами слабого пола, а находит общий язык только с мужчинами.

Заявление тогда еще лучшей подруги задело Люси, после чего артистка прекратила общение с коллегой.