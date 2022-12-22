Медведева резко высказалась по поводу клипа Милохина, где тот просит прощения у фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева не оценила стараний ее экс-партнера по "Ледниковому периоду" Дани Милохина, который выпустил клип, где извиняется перед спортсменкой за свой уход из шоу.

В своем Телеграм-канале Евгения Медведева написала, что ей интересно, сколько Даня Милохин еще будет "хайповать" на истории со своим уходом из проекта Первого канала "Ледниковый период".

Такое высказывание Медведевой было реакцией на клип, который Милохин выложил в сеть. В кадре Даня в очередной раз извинялся перед своей экс-партнершей по шоу.

В песне тиктокера звучали такие слова: "Хоть ты меня и не простила, но ты и я на льду - это было красиво".

Девушка стараний блогера не оценила. Видимо, обида на него не прошла.