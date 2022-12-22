Сенчукова осудила Смольянинова за антироссийскую песню Темная ночь

Известная российская певица Наталья Сенчукова осудила актера Артура Смольянинова за скандальное видео. Речь идет о пародии на композицию "Темная ночь" с антироссийскими высказываниями.

Популярная отечественная певица Наталья Сенчукова в интервью изданию "Подмосковье сегодня" заявила, что песня-пародия "Темная ночь" в исполнении Артура Смольянинова достойна осуждения, ведь она пронизана антироссийскими лозунгами.