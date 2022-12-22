Сенчукова осудила Смольянинова за антироссийскую песню Темная ночь

APS
2022-12-22 09:57

Известная российская певица Наталья Сенчукова осудила актера Артура Смольянинова за скандальное видео. Речь идет о пародии на композицию "Темная ночь" с антироссийскими высказываниями.

Популярная отечественная певица Наталья Сенчукова в интервью изданию "Подмосковье сегодня" заявила, что песня-пародия "Темная ночь" в исполнении Артура Смольянинова достойна осуждения, ведь она пронизана антироссийскими лозунгами.

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    Артистка назвала актера человеком с "уродливой душой".

    Сенчукова напомнила о единстве россиян, на которое не смогут повлиять никакие "паршивые песенки". 

Опубликовано: Наталья Гончарова







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