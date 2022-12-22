Ксенофонтова показала своего нового возлюбленного, выложив фото в сеть

Известная российская актриса Елена Ксенофонтова, которая 5 лет судилась с бывшим мужем из-за дочери, обрела личное счастье. Фото с избранником артистка разместила в сети.

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова поделилась с подписчиками снимком с мужчиной, имя которого называть не стала. Знаменитость выглядит умиротворенной на этой фотографии.

В 2016 году актриса рассталась с бывшим возлюбленным, адвокатом Александром Рыжих, с которым судилась 5 лет. Тот то пытался лишить Елену над дочерью Софьей, то снизить размер алиментов.

Когда плохое осталось позади, звезда экрана, видимо, стала устраивать свою личную жизнь.