Эксперты-диетологи рассказали по поводу вопроса вредно ли принятие ванны после еды

Когда ты принимаешь теплую ванну или душ, в организме стимулируется процесс, называемый гипертермическим действием который повышает внутреннюю температуру тела на один-два градуса.

После того, как вы поели, в вашем организме температура также повышается, поскольку тело направляет усиленный приток крови к органам пищеварения.

Поэтому горячий душ или ванна после еды могут увеличить частоту сердечных сокращений, что вызывает дискомфорт.

Чтобы избежать любых неприятных ощущений, подождите от 20 минут до часа перед горячей ванной или душем.

Однако если принять душ после легкого ужина, например, состоящего из фруктов, бульона или салата, вероятнее всего, вы будете чувствовать себя нормально.