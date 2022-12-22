Психологи рассказали, как распознать паническую атаку и что делать при ее возникновении

Панические атаки — это внезапные эпизоды интенсивного страха, сопровождающиеся сердцебиением, потливостью, дрожью, одышкой, онемением или ощущением, что должно произойти нечто ужасное.

Симптомы максимально проявляют себя в течение нескольких минут, в среднем, весь процесс длится до получаса, но могут занимать и от нескольких секунд до часа. Физической опасности панические атаки не представляют.

Причины панических атак:

чрезмерные физические нагрузки; стресс; депрессия; общее переутомление; злоупотребления алкоголем; гормональные нарушения; генетическая предрасположенность.

Симптомы панических атак и как с ними справиться.

Кожа меняет цвет:

Как правило, во время приступа панической атаки человек ощущает сильную слабость.

Кожа при этом может приобретать сероватый или голубоватый оттенок или, наоборот, — лицо краснеет, появляются красные пятна.

Становится трудно дышать:

Одним из самых путающих симптомов панической атаки, на который жалуется большинство тех, кто с ней сталкивался, является затруднённое дыхание.

Человек чувствует, что не может сделать вдох, а это ещё больше усиливает страх.

Тошнота:

Это ещё один из неприятных признаков панической атаки.

Вам может показаться, что сейчас начнётся рвота — многие испытывают подобные ощущения в стрессовых ситуациях.

Совет:

При глубоком дыхании тошнота очень быстро пройдет.

Старайтесь на закрывать глаза: в этом случае вы сильнее концентрируетесь на ощущениях, и симптомы усиливаются. Наоборот, старайтесь сосредоточиться на чем-то извне — рассматривайте прохожих, детали интерьера, отмечайте цвета и звуки вокруг вас.

Сердце колотится в груди:

Учащённое сердцебиение, боль в груди или в голове — это тоже распространённые симптомы панической атаки.

Именно из-за этого те, кто впервые переживает подобное, принимают своё состояние за сердечный приступ.

Совет:

если у вас есть нарушения в работе сердца, сразу же вызовите скорую помощь, чтобы исключить сердечный приступ.

Если у вас и раньше возникали панические атаки, лягте на спину и старайтесь дышать как можно медленнее. Как только тело начнёт расслабляться, боль прекратится.

Онемение или покалывание

Одно из самых неприятных симптомов во время панической атаки.

Совет:

Сядьте и дышите как можно глубже. Помассируйте ту часть тела, в которой чувствуете онемение или покалывание.

Напоминайте себе, что этот симптом не является признаком серьёзных заболеваний, а говорит о том, что испытываете слишком сильный стресс, с которым ваш организм не справляется.

Ощущение смертельной опасности:

Стресс, который стал причиной панической атаки, и физические симптомы, описанные выше, заставляют человека чувствовать, что его жизнь в опасности.

Совет:

Во время и после панической атаки напоминайте себе, что она не опасна для жизни, вы не умрёте. Симптомы проходят очень быстро, и вы скоро почувствуете себя лучше.