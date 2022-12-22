Легчилова рассказала о клинической смерти Бочкина, 10-летних попытках забеременеть, 3-летнем молчании по поводу рождения наследника

Звезда картины "Перекресток" Анна Легчилова поделилась подробностями своей жизни и жизни своего супруга и коллеги игоря Бочкина, о которых никто не знал.

Актер Игорь Бочкин считает, что его жена и коллега Анна Легчилова перебарщивала с конспирацией.

До недавнего времени никто не знал, что Бочкин чуть не отправился в мир иной, пережив даже клиническую смерть. У актера оторвался тромб.

Также не было известно, что Анна в течение 10 лет безуспешно пыталась зачать ребенка, а после, когда сын Иван родился, на протяжении 3-ех лет утаивала этот факт.

53-летняя артистка родила наследника в 2016 году, а призналась, что познала счастье материнства, только в 2019.