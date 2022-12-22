Джастин Бибер заявил, что намерен продать свои песни за 200 000 000 долларов

Известный певец из Канады Джастин Бибер готов расстаться со своими творениями за 200 000 000 долларов.

Канадский исполнитель Джастин Бибер желает продать права компании "Hipgnosis Songs Capital" на свою музыку за 200 000 000 долларов.

Предметом продажи является целый перечень записанных и изданных хитов артиста, о чем информирует "The Wall Street Journal". Если сделка состоится, то она станет крупнейшей для компании в рамках приобретения прав на музыку.

Ранее Бибер жаловался фанатам, что страдает синдромом Рамсея Ханта. Летом текущего года у знаменитости парализовало часть лица, он не моргал и не улыбался. По этой причине певец вынужден был отменить концерты и лечиться.