Пресняков рассказал, как за ним ухаживал сын, когда артист тяжело болел коронавирусом

Певец Владимир Пресняков уже несколько раз болел COVID, который переносил тяжело. Облегчить страдания больного пытался наследник артиста, который ухаживал за отцом.

Певец Владимир Пресняков поделился трогательными воспоминаниями о том, как во время коронавируса, которым тяжело болел артист, за ним ухаживал сын.

Звезда сцены вспомнил, что мальчик предложил ему почесать ножку, так как сам любит, когда ему это делают, во время просмотра мультфильмов. Отец говорит, что это было очень мило.

Пресняков отметил, что у его наследника развита эмпатия, он беспокоится о том, чтобы было хорошо тем, кого любит.