Компромиссы с Россией невозможны: так решили Зеленский и Байден

Прошедшие в Вашингтоне переговоры между лидерами Украины и США дали однозначный результат – компромисс с Россией невозможен.

Байден и Зеленский встретились в столице США для обсуждений условий возможного справедливого мира в Европе.

В ходе обмена мнениями стороны пришли к соглашению, что мирные переговоры возможны, но только при условии сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Поиск Россией мирного договора с условием включения в ее состав территорий Украины (в том числе Крыма) не есть справедливый мир, на такие переговоры Украина не пойдет.