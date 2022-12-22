Компромиссы с Россией невозможны: так решили Зеленский и Байден
2022-12-22 12:02
Прошедшие в Вашингтоне переговоры между лидерами Украины и США дали однозначный результат – компромисс с Россией невозможен.
Байден и Зеленский встретились в столице США для обсуждений условий возможного справедливого мира в Европе.
В ходе обмена мнениями стороны пришли к соглашению, что мирные переговоры возможны, но только при условии сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.
Поиск Россией мирного договора с условием включения в ее состав территорий Украины (в том числе Крыма) не есть справедливый мир, на такие переговоры Украина не пойдет.
Опубликовано: Сергей Стаалкер