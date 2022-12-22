Кушанашвили не верит, что такая пара, как Агутин-Варум может развестись
2022-12-22 12:07
Ведущий Отар Кушанашвили отказывается верить в развод исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум. Звезда экрана заявил, что будет меньше верить в жизнь после такого.
Исполнителей Леонида Агутина и Анжелику Варум "разводят" уже давно.
Новые слухи о расставании знаменитой пары спровоцировала последняя песня Агутина под названием "Последний трек", в которой музыкант будто рассказывает о разрыве со своей женой.
Ведущий Отар Кушанашвили не желает верить в эту информацию. Он говорит, что расставание одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса переживет, но это будет очень тяжело.
Если знаменитости разойдутся, Кушанашвили "станет меньше верить в жизнь".
Опубликовано: Наталья Гончарова