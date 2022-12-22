Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генеральному продюсеру Рустамовой

APS
2022-12-22 12:20

Извесный режиссер Тимур Бекмамбетов продал киностудию "Bazelevs" генеральному продюсеру Лале Рустамовой.

Гендиректор Лала Рустамова приобрела киностудию "Bazelevs" у режиссера Тимура Бекмамбетова по рыночным условиям.

Гендиректор утверждает, что экс-хозяин компании давно хотел ее продать.

Совладельцем структуры теперь является коммерческий директор Тимур Асадов.

Точная сумма сделки не озвучивается.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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