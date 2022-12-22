Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генеральному продюсеру Рустамовой
2022-12-22 12:20
Извесный режиссер Тимур Бекмамбетов продал киностудию "Bazelevs" генеральному продюсеру Лале Рустамовой.
Гендиректор Лала Рустамова приобрела киностудию "Bazelevs" у режиссера Тимура Бекмамбетова по рыночным условиям.
Гендиректор утверждает, что экс-хозяин компании давно хотел ее продать.
Совладельцем структуры теперь является коммерческий директор Тимур Асадов.
Точная сумма сделки не озвучивается.
Опубликовано: Наталья Гончарова