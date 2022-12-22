Ученые считают, что дружба с первого взгляда начинается благодаря запаху

Сотрудники Института Вейцмана выяснили, что быстрая и близкая дружба между людьми одного пола возникает благодаря обонянию.

Почему с определенными людьми мы мгновенно находим общий язык и становимся друзьями на всю жизнь, а с другими, даже общаясь долгие годы, нет.

Безусловно, дело в общих интересах, темпераменте, поведении и множество других факторов. Но, как оказалось, и в запахе.

В эксперименте, проведенном израильскими учеными, участвовали двадцать дружеских пар от 22 до 39 лет. Пары были исключительно дружеские, без каких-либо романтических отношений.

Половина пар была мужскими, половина женскими.

Всё это были друзья с первого взгляда, которые при первой же встрече почувствовали, что они на одной волне, что у них полное взаимопонимание, что между ними сразу образовалась связь, возникла «химия».

Они должны были две ночи подряд поспать в одиночестве, надев специальную футболку.

Им выдали мыло без запаха и попросили временно отказаться от парфюмерии и косметики, а из меню исключить продукты, которые влияют на запах тела (чеснока, карри и т.д.).

Эти футболки давали понюхать электронному устройству и другим людям. Футболки друзей давали понюхать вместе с футболками случайной пары.

Запахи друзей оказались действительно более похожи, чем запахи пары посторонних людей — на это указывал и электронный анализатор, и человеческое обоняние.

Исследователи поставили и обратный эксперимент: пригласили несколько десятков посторонних людей, не знакомых друг с другом, и так же с помощью ночных футболок проанализировали их запахи.

Затем попросили их стать друг перед другом, и, не говоря ни слова, повторять движения стоящего напротив.

Потом у них спрашивали, с кем из незнакомых партнеров они почувствовали большую связь, с кем были бы хотели снова увидеться.

Парам со схожим запахом удавалось чуть лучше повторять движения друг друга. У них было немного большее ощущение взаимного комфорта.

Правда, это самое «чуть» было действительно небольшим, так что не стоит думать, что можно просто по запаху найти себе друга: очевидно, даже в дружбе с первого взгляда должно сойтись несколько факторов.