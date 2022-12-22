Юдашкин, страдающий от рака, помолодел и отрастил волосы

Модельер Валентин Юдашкин не первый год борется с онкологическим заболеванием. В последнее время кутюрье стало лучше. К таким выводам окружающие пришли, наблюдая его цветущий вид.

Здоровье известного модельера Валентина Юдашкина, который не первый год лечится от рака, стало лучше в последнее время. Звезда подиума отрастил волосы и выглядит помолодевшим.

Об улучшении самочувствия кутюрье говорит и тот факт, что впервые за долгое время он появится на экране.

Жена знаменитости Марина Юдашкина сообщила, что соотечественники смогут наблюдать ее знаменитого мужа в эфире ТВ 2 января.