Юдашкин, страдающий от рака, помолодел и отрастил волосы
2022-12-22 12:56
Модельер Валентин Юдашкин не первый год борется с онкологическим заболеванием. В последнее время кутюрье стало лучше. К таким выводам окружающие пришли, наблюдая его цветущий вид.
Здоровье известного модельера Валентина Юдашкина, который не первый год лечится от рака, стало лучше в последнее время. Звезда подиума отрастил волосы и выглядит помолодевшим.
Об улучшении самочувствия кутюрье говорит и тот факт, что впервые за долгое время он появится на экране.
Жена знаменитости Марина Юдашкина сообщила, что соотечественники смогут наблюдать ее знаменитого мужа в эфире ТВ 2 января.
Опубликовано: Наталья Гончарова