Хаматова и Смольянинов сыграли супружескую пару в клипе на песню Покровского о том, как сын не вернулся с войны

Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов предстали мужем и женой в клипе Макса Покровского.

Известные актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов покинули РФ, обосновавшись в Прибалтике.

Артисты согласились сняться в клипе Макса Покровского, который также уехал из России. Композиция носит название "С Новым годом, сынок!".https://www.youtube.com/watch?v=Y-W8w527oU4

Смольянинов и Хаматова сыграли супругов. В начале совершенно непонятно, где тот самый сынок, которого без конца поздравляет Покровский.

В конце клипа оказывается, что эта песня о том, что сына забрали на войну и он не вернулся.