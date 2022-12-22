Хаматова и Смольянинов сыграли супружескую пару в клипе на песню Покровского о том, как сын не вернулся с войны
2022-12-22 13:12
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов предстали мужем и женой в клипе Макса Покровского.
Известные актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов покинули РФ, обосновавшись в Прибалтике.
Артисты согласились сняться в клипе Макса Покровского, который также уехал из России. Композиция носит название "С Новым годом, сынок!".https://www.youtube.com/watch?v=Y-W8w527oU4
Смольянинов и Хаматова сыграли супругов. В начале совершенно непонятно, где тот самый сынок, которого без конца поздравляет Покровский.
В конце клипа оказывается, что эта песня о том, что сына забрали на войну и он не вернулся.
Опубликовано: Наталья Гончарова