Российские войска ликвидировали до 50 бойцов ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что служащие ВС РФ ликвидировали до 50 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

22 декабря начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в брифинге российского оборонного ведомства заявил о том, что служащие ВС РФ успешно продолжают наступательные действия на Донецком направлении, вытесняя подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки спецоперации на данном участке фронта российскими военнослужащими уничтожены до 50 бойцов, 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 5 автомобилей украинской стороны.