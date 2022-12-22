Психолог Латынцева считает, что Королева сама толкнула своего мужа Тарзана на измены

Психолог Ольга Латынцева объяснила, почему Сегей Глушко (Тарзан) не верен Наташе Королевой.

Психолог Ольга Латынцева сообщила, что 99 % сильных женщин изменяют мужья.

Наташа Королева недавно выложила в сеть видео, где с лопатой в руках расчищает снег возле дома.

Эксперт уверена, что любая представительница прекрасного пола, которая взваливает на себя обязанности мужа, потом уличает того в неверности.