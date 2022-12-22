Психолог Латынцева считает, что Королева сама толкнула своего мужа Тарзана на измены

APS
2022-12-22 13:35

Психолог Ольга Латынцева объяснила, почему Сегей Глушко (Тарзан) не верен Наташе Королевой.

Психолог Ольга Латынцева сообщила, что 99 % сильных женщин изменяют мужья.

Наташа Королева недавно выложила в сеть видео, где с лопатой в руках расчищает снег возле дома.

Эксперт уверена, что любая представительница прекрасного пола, которая взваливает на себя обязанности мужа, потом уличает того в неверности.

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    Недавняя история, когда актриса Анастасия Шульженко на всю страну объявила об отношениях с Тарзаном, тому подтверждение.

    Говорят, Королева простила мужу измену.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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