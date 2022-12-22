Васильев назвал черное платье Кудрявцевой на Песне года старомодным

Историк моды Александр Васильев назвал черное платье ведущей Леры Кудрявцевой, в котором та выступила в качестве ведущей "Песни года", старомодным.

Историк моды Александр Васильев оценил образ ведущей Леры Кудрявцевой на ежегодном фестивале "Песня года", посчитав его старомодным.

Васильев заявил, что туалет знаменитости ему напомнил архивные выпуски "Голубого огонька".

Эксперт вспомнил, что в подобном наряде выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга.

Васильев не забыл похвалить ведущую 50+ за то, что она выглядит гораздо моложе своих лет.