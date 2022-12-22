45-летняя Чехова продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини на зависть недоброжелателям

Ведущей Анфисе Чеховой 45 лет и она давно не "пышка". Знаменитость показала свою спортивную фигуру, выложив фото в соцсетях.

Известная ведущая телевидения Анфиса Чехова поделилась в соцсетях откровенным снимком.

Сфотографировалась знаменитость на Багамах, когда праздновала свое 45-летие. В кадре красавица позирует в футболке и бикини, демонстрируя стройную фигуру.

Знаменитость утверждает, что в 45 выглядит и чувствует себя лучше, чем в 30, о чем сообщает "Вокруг ТВ".