МО РФ: Шойгу проинспектировал подразделения российских войск в зоне спецоперации

В МО РФ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал подразделения российских войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими на передовой.

22 декабря пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провёл проверку условий размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации ВС РФ в зоне проведения СВО, а также заслушал доклад командиров подразделений российских войск.

Помимо прочего, Шойгу пообщался с военнослужащими группировки сил армии России и выразил им свою благодарность за образцовое выполнение задач специальной военной операции на Украине.