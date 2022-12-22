Миллиардер Доронин подарил своей маме космо-дом экс-супруги Наоми Кэмпбелл

Миллиардер Владислав Доронин подарил своей маме космо-дом экс-супруги Наоми Кэмпбелл.

Дело в том, что миллиардер Владислав Доронин не смог продать космо-дом своей бывшей жены, супер-модели Наоми Кэмпбелл, так как никто не смог выложить за недвижимость 6 400 000 000 российских рублей.

Доронин подарил его своей матери.

Строительство дома в виде космического корабля обошлось Владиславу в 9 000 000 000 рублей. Проектом "Capital Hill Residence" в Барвихе занималась Заха Хадид.