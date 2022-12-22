Дробыш заявил, что скандальное поведение на руку Киркорову
2022-12-22 15:27
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш уверен, что скандалы вокруг исполнителя Филиппа Киркорова идут на пользу артисту.
Виктор Дробыш заявил в интервью порталу "Teleprogramma.pro", что артисты живут не одними выступлениями, песнями.
К примеру, у Филиппа Киркорова есть талант привлекать внимание к своей персоне скандалами.
Не исключено, что артист сам придумывает, чтобы "вытворить" в очередной раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова