Звезда сериалов Любовь Аксенова больше не пьет спиртного

В своем интервью 5-tv.ru Любовь Аксенова сказала, что решила полностью и абсолютно отказаться от употребления спиртных напитков.

Не станет исключением и новогодняя ночь, звезда сериала Бывшие намерена не выпить даже традиционный бокал шампанского под двенадцатый удар курантов.

Такое решение далось актрисе легко, ведь она никогда не испытывала удовольствия от употребления спиртных напитков.

да и вообще, 32-летняя женщина не уверена, что дождется символического момента смены года, она думает, что в 12 часов уже будет спать.