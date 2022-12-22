Валюшкина назвала своего бывшего мужа Яцко лгуном

Актеры Елена Валюшкина и Александр Яцко давно развелись. В студии отдной из передач бывший муж актрисы с любовью рассказывал о собаке Чике, которую не видел 7 лет.

Актер Алекксандр Яцко стал гостем передачи "Звезды сошлись", которая была посвящена домашним питомцам знаменитостей. Яцко был единственным участников шоу, который пришел без животного.

Артист стал рассказывать историю, которая произошла в 2008 году, не называя имен. По словам Александра, жена ему подарила собаку Чику, которую ему пришлось полюбить.