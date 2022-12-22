Валюшкина назвала своего бывшего мужа Яцко лгуном
Актеры Елена Валюшкина и Александр Яцко давно развелись. В студии отдной из передач бывший муж актрисы с любовью рассказывал о собаке Чике, которую не видел 7 лет.
Актер Алекксандр Яцко стал гостем передачи "Звезды сошлись", которая была посвящена домашним питомцам знаменитостей. Яцко был единственным участников шоу, который пришел без животного.
Артист стал рассказывать историю, которая произошла в 2008 году, не называя имен. По словам Александра, жена ему подарила собаку Чику, которую ему пришлось полюбить.
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Экс-супруга Яцко, актриса Елена Валюшкина возмутилась, что он не упомянул, что подарок преподнесла ему она. Ведь сейчас Яцко женат на молодой женщине Дарье.
Валюшкина уличила бывшего во лжи, ведь тот не видел собаку, которую "полюбил", 7 лет. До самой своей смерти животное жило с Еленой.
Опубликовано: Наталья Гончарова