В РФ снимут свою версию самого любимого россиянами турецкого сериала Постучись в мою дверь

Съемки российской адаптации турецкой картины "Постучись в мою дверь" стали возможны в результате длительных переговоров с правообладателями.

Любители турецкого сериала "Постучись в мою дверь" могут ликовать, ведь совсем скоро они смогут наблюдать российский аналог многосерийного фильма.

Создание адаптации стало возможным в результате длительных переговоров с владельцами прав на турецкий сериал.

Играть в проекте будут российские актеры. Также будет отличаться место действия. В российском варианте - это будет Москва.