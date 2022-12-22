В РФ снимут свою версию самого любимого россиянами турецкого сериала Постучись в мою дверь
2022-12-22 15:55
Съемки российской адаптации турецкой картины "Постучись в мою дверь" стали возможны в результате длительных переговоров с правообладателями.
Любители турецкого сериала "Постучись в мою дверь" могут ликовать, ведь совсем скоро они смогут наблюдать российский аналог многосерийного фильма.
Создание адаптации стало возможным в результате длительных переговоров с владельцами прав на турецкий сериал.
Играть в проекте будут российские актеры. Также будет отличаться место действия. В российском варианте - это будет Москва.
Опубликовано: Наталья Гончарова