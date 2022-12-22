Довлатова объяснила исчезновение Нагиева и Урганта из эфира

Радиоведущая Алла Довлатова объяснила, куда и почему исчезли с экранов Иван Ургант и Дмитрий Нагиев.

Радиоведущая Алла Довлатова задалась вопросом, почему в этом году "Золотой граммофон" пройдет без шоуменов Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта.

В студии Ютуб-шоу "Алена, блин!" знаменитость рассказала, что Дмитрий Нагиев отказался от участия во всех развлекательных проектах до тех пор, пока не закончится спецоперация.

По поводу Урганта Довлатова также высказалась. Она вспомнила то, как ведущий отреагировал на спецоперацию, и как отнеслись к этому россияне. Больше Иван свою позицию не озвучивал.