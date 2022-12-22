Кучера заявил, что ему стыдно за то, что делает Милохин

Актер и ведущий Оскар Кучера в шоке от "творчества" Дани Милохина. Знаменитость никак не может понять, как подобные блогеру личности становятся популярными.

Оскар Кучера очень рад, что его дети не увлекаются "творениями" блогера Дани Милохина.

Ведущий не понимает популярности тиктокера, а особенно стыдно Кучере, когда тот открывает рот.

Актер заявил, что не завидует Милохину, а стыдится того, что в РФ подобные личности становятся настолько известными.