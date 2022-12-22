Экскурсия Собчак по ее роскошному дому обернулась для нее критикой соотечественников
2022-12-22 16:45
Недавний выпуск своего Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак!" Ксения посвятила экскурсии по своему новопостроенному дому На Рублевке. Не всем пришелся по вкусу интерьер особняка знаменитости.
В комментариях под видео, где Ксения Собчак показала свой огромный роскошный особняк на Рублевке, на строительство и обустройство которого ушло 6 лет, были разные отзывы.
Одни остались в восторге, вторым жилье звездной блондинки напомнило совдеповский санаторий.
Были и такие, кто осудил Собчак за хвастовство богатством.
Опубликовано: Наталья Гончарова