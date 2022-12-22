Дробыш рассказал об обиде на него Пугачевой из-за шутки про кладбище
2022-12-22 16:55
Виктор Дробыш рассказал, что певица Алла Пугачева сильно обиделась на него из-за шутки про кладбище.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш имел неосторожность подшутить над исполнительницей Аллой Пугачевой.
Алла Борисовна сильно обиделась на продюсера.
Неудачная шутка Дробыша звучала так: "Пора на кладбище прогулы ставить“.
Композитор уверяет, что к артистке фраза не имела никакого отношения, но та приняла оскорбление на свой счет.
Опубликовано: Наталья Гончарова