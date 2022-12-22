Врач объяснила, почему активированный уголь не спасёт от похмелья
Врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена предостерегла россиян от лечения похмелья активированным углём.
Активированный уголь является дешёвым лекарством, которое имеется в аптечке каждого. Обычно углём лечат отравление, диарею, жар и даже алкогольное отравление.
Но уголь не только бесполезен в данной ситуации, но и может навредить организму.
Дело в том, что его сорбенты не способны «достать» алкоголь, который сразу же всасывается в стенки желудка. При обычном отравлении данный метод работает.
Однако при алкогольном лучше использовать другой метод.
«Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду», — объяснила специалист.
Молекулы этанола чрезвычайно маленькие и очень быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.
По словам врача, тем, кто не может соблюдать умеренность, стоит принимать ферментные препараты, улучшающие качество пищеварения, но не снижающие функции поджелудочной железы.
Опубликовано: Храмова Оксана